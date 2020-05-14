2020-05-14T18:42:45+03:00
Общество

Захарова ответила на критику проамериканских СМИ о дискриминации мигрантов

Якобы в России не оказывают помощь иностранцам, приехавшим работать в страну
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официаьный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления некоторых СМИ, которые опубликовали материалы о тяжелом положении и дискриминации трудовых мигрантов в РФ. Якобы из-за пандемии этим людям не оказывают помощь.

Захарова напомнила, что критика идет в основном от изданий, финансируемых из США.

- Это не соответствует действительности, - ответила Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Она напомнила, что трудовым мигрантам не нужно оформлять документы о временном пребывании и визы с 15 марта по 15 июня, если срок действия бумаг истекает в эти три месяца.

Согласно указу президента на этот же срок иностранцы освобождаются от обязанности продлевать сроки постановки на учет по месту пребывания. Им дана отсрочка для оформления разрешения временного или постоянного проживания, разрешения на работу, патентов.

Мигранты могут рассчитывать на получение медицинской помощи и имеют ряд социальных гарантий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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