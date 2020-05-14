«Не хочу разговаривать, можем разорвать отношения»: Трамп завил, что разочарован в Китае
Президент США Дональд Трамп грозится разорвать отношения с Китаем и заявляет чуть ли не в каждом интервью, что не хочет разговаривать с лидером КНР Си Цзиньпином.
Американские власти настаивают, что в Китае допустили вспышку и умышленно скрывали истинное положение дел, чтобы успеть подготовиться - запастись лекарствами, медицинскими аппаратами и прочими товарами, нужными в период пандемии. США не предоставили доказательств, а в ВОЗ опровергают эти данные. Даже американская разведка не согласилась с позицией Трампа.
- Я очень разочарован в Кита», - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business Network.- Они никогда не должны были допустить этого.
Пекин якобы призывал власти США к переговорам, но в Вашингтоне отказались.
- Но я просто… сейчас я не хочу говорить с ним. Я не хочу говорить с ним,- сказал Трамп о Си Цзиньпине.
ИСТОЧНИК KP.RU