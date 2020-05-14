Стало известно, когда в Москве перейдут ко второму этапу снятия блокировки по коронавирусу

14 Май 2020 2020-05-14T21:53:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве готовятся ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. Первым шагом к отмене блокировки стало возобновление работы строек и предприятий. Но режим самоизоляции для граждан продлен, торговые центры, салоны красоты, фитнес студии и другие организации сферы услуг закрыты.

- Решение по вопросу о переходе ко второму этапу снятия ограничений в Москве можно будет принимать через неделю-другую, на следующей неделе планируется открыть МФЦ, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

За это время власти оценят, насколько изменилась ситуация с заболеваемостью после майских праздников. Эти две недели как раз будет длиться инкубационный период болезни.

С 15 мая в Москве начнется массовое бесплатное тестирование на коронавирус. Исследование поможет определить, сколько жителей уже переболели коронавиурсом, с учетом, что около половины инфицированных не испытывают симптомов. Собянин заявил, что в реальности инфицированных может быть больше, чем указано в официальной статистике - люди просто могли не обращаться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU