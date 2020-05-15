Советник Трампа предупредил, что в США длительный карантин чреват ростом суицидов

15 Май 2020 2020-05-15T05:46:06+03:00

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Советник Трампа, глава Национального совета по торговле при Белом доме, Питер Наварро предупредил, что в США длительный карантин чреват ростом суицидов. Также, по его мнению, это длительные ограничительные меры могут привести к распространению наркомании и депрессии.

Чрезмерная осторожная медлительность при отмене в Соединенных Штатах ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, может привести не только к ухудшению ситуации в сфере бизнеса, но и сказаться серьезной усталостью на гражданах страны. Об этом в эфире телеканала "Фокс Ньюс" заявил Наварро.

- Если наша экономика будет продолжать простаивать, то мы потеряем триллионы и триллионы долларов. Экономический шок от китайского вируса обладает убийственной силой, вызывая самоубийства, наркоманию и депрессию, - сказал советник.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что американский президент Дональд Трамп завил о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения. По его мнению она несвоевременно предупредила мировое сообщество об угрозе.

ИСТОЧНИК KP.RU