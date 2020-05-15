Стало известно имя первого в мире триллионера

15 Май 2020 2020-05-15T06:07:20+03:00

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Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером. На данный момент он считается богатейшим человеком на планете.

Эксперты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun уверены, что триллиона долларов состояние Безоса достигнет спустя шесть лет, к 2026 году. Вторым после американца может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь, пишет Forbes. Пока состояние Безоса оценивается примерно в 143 миллиарда долларов. С наступлением пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко начала прибавлять в цене.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Безос заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. Тем временем, состояние двух других бизнесменов из топ-3 сократилось: основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 8,4 миллиарда долларов, а глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - 28 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU