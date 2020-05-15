Профессор прояснил риски лечения, от которого отказалась семья Заворотнюк
В России учёные научились уничтожать опухоли онкологических больных с помощью вирусов. Об этом на совещании с президентом Путиным сообщил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров.
В интервью KP.RU учёный рассказал, почему семья актрисы Анастасии Заворотнюк не стала применять его. Александр Макаров объяснил, что у артистки начиналась ремиссия, и её муж принял решение применить новое лечение только если состояние сильно ухудшится.
- Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует, - рассказал Макаров KP.RU.
У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Впервые родственники актрисы подтвердили эту информацию в октябре 2019 года. В апреле 2020 года Заворотнюк в первый раз за долгое время ответила подписчикам на поздравления с Днём рождения.
Напомним, в октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва родилась дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU