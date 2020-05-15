Профессор прояснил риски лечения, от которого отказалась семья Заворотнюк

15 Май 2020 2020-05-15T09:15:11+03:00

Семья Анастасии Заворотнюк не решилась на экспериментальное лечение, потому что у актрисы начиналась ремиссия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России учёные научились уничтожать опухоли онкологических больных с помощью вирусов. Об этом на совещании с президентом Путиным сообщил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров.

В интервью KP.RU учёный рассказал, почему семья актрисы Анастасии Заворотнюк не стала применять его. Александр Макаров объяснил, что у артистки начиналась ремиссия, и её муж принял решение применить новое лечение только если состояние сильно ухудшится.

- Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует, - рассказал Макаров KP.RU.

У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Впервые родственники актрисы подтвердили эту информацию в октябре 2019 года. В апреле 2020 года Заворотнюк в первый раз за долгое время ответила подписчикам на поздравления с Днём рождения.

Напомним, в октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва родилась дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU