2020-05-15T09:15:11+03:00
Общество

Профессор прояснил риски лечения, от которого отказалась семья Заворотнюк

Семья не стала рисковать, поскольку у актрисы начиналась ремиссия
Ярослав КОРОБАТОВАся КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Семья Анастасии Заворотнюк не решилась на экспериментальное лечение, потому что у актрисы начиналась ремиссияСемья Анастасии Заворотнюк не решилась на экспериментальное лечение, потому что у актрисы начиналась ремиссияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России учёные научились уничтожать опухоли онкологических больных с помощью вирусов. Об этом на совещании с президентом Путиным сообщил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров.

В интервью KP.RU учёный рассказал, почему семья актрисы Анастасии Заворотнюк не стала применять его. Александр Макаров объяснил, что у артистки начиналась ремиссия, и её муж принял решение применить новое лечение только если состояние сильно ухудшится.

- Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует, - рассказал Макаров KP.RU.

У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Впервые родственники актрисы подтвердили эту информацию в октябре 2019 года. В апреле 2020 года Заворотнюк в первый раз за долгое время ответила подписчикам на поздравления с Днём рождения.

Напомним, в октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва родилась дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Мы берем больных с четвёртой стадией": Профессор рассказал о революционном способе лечения рака
Профессор прояснил риски лечения, от которого отказалась семья Заворотнюк
Участник "Кто хочет стать миллионером" правильно ответил на последний вопрос, но не выиграл миллион
За покупателями в масках проследят полицейские
Психологи рассказали о положительном влиянии пандемии коронавируса на жизнь россиян
Социологи рассказали, насколько больше россиян стали работать удалённо
В Ропатенте сообщили о получении трёх заявок на вакцины против коронавируса
Правительству предложили создать новое пособие для регионов с масочным режимом
Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации
Стало известно имя первого в мире триллионера
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 мая 2020 года составило 24 580 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 мая 2020 года увеличилось до 1 358 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 15 мая 2020: Когда планируют вернуть к работе промышленные предприятия