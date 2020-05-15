"Мы берем больных с четвёртой стадией": Профессор рассказал о революционном способе лечения рака

15 Май 2020 2020-05-15T09:36:21+03:00

Пациенты, которым оставалось жить меньше месяца, после применения нового лечения живут уже несколько лет

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Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил президенту Путину вчера, 14 мая, на совещании по развитию генетических технологий о новой технологии уничтожения злокачественных опухолей с помощью вирусов.

В интервью KP.RU Александр Макаров рассказал, что экспериментальный метод лечения способен спасти тех, от кого уже отказалась официальная медицина. Некоторые пациенты, которым оставалось жить от недели до месяца, после применения нового лечения живут уже несколько лет.

- Мы видим эффект для самых разных форм рака: это и глиобластома - опухоль мозга, и рак желудка, рак легкого, рак молочной железы, рак яичника… У нас нет официальных клинических испытаний, наши пациенты - это больные четвертой стадии, от которых официальная медицина отказалась. И эффект особенно заметен, когда к нам больные поступают с прогнозом, что ему осталось жить неделю, максимум - месяц. А они живут уже по 2-3 года, у многих из них даже опухоли нет. Может быть, это ремиссия, может быть, это потом вернется. Но пока так, - рассказал KP.RU российский учёный.

В интервью Александр Макаров также объяснил, что клетка после злокачественной трансформации теряет свою защиту перед вирусами. При новом методе лечения специалисты пользуются незащищённостью клетки, используя не болезнетворные вирусы для терапии. При размножении вируса клетки опухоли погибают, а здоровые клетки начинают вырабатывать интерферон и не заражаются. Затем иммунная система организма начинает активную работу против вируса, но побочно уничтожает сама и опухоль.

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ИСТОЧНИК KP.RU