2020-05-15T10:57:51+03:00
Общество

Российские ученые рассказали, как убить раковую опухоль вирусом

Создатель новой технологии борьбы с онкологическими заболеваниями рассказал kp.ru, почему не стоит бояться вирусов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские ученые рассказали, как убить раковую опухоль вирусомРоссийские ученые рассказали, как убить раковую опухоль вирусомФото: Мария ЛЕНЦ
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На бытовом уровне люди боятся вирусов, но на самом деле большая часть вирусов не вызывает никаких болезней, а некоторые даже обладают противоопухолевым эффектом, чем и пользуются ученые для борьбы с раком. Об этом kp.ru рассказал профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петром Михайл Чумаковым.

«При появлении вирусной инфекции нормальная клетка начинает вырабатывать интерферон и вирусы вокруг этой клетки очень неуютно себя чувствуют и погибают. Опухолевая клетка лишена такой возможности, у нее этот защитный механизм подавлен. Поэтому вирусы очень хорошо размножаются в опухолевых клетках. Мы этим пользуемся», - заявил он

Ученый пояснил, что если вирус не болезнетворный, то его можно использовать в терапевтических целях. Так, вирус доставляют в опухолевую клетку, после чего произойдет массированное размножение вируса, а опухоль гибнет. В свою очередь здоровые клетки при контакте с вирусом вырабатывают интерферон и защищаются от заражения.

Чумаков сообщил, что при лечении вирусом особенно заметен эффект у пациентов с прогнозом жизни неделя, а максимум - месяц. По его словам, при новом лечении болезни они живут уже по 2-3 года, а у многих из них опухоли нет. «Может быть, это ремиссия, может быть, это потом вернется. Но пока так», - добавил профессор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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