2020-05-15T11:28:49+03:00
Наука

Врач рассказал, почему рак Анастасии Заворотнюк не стали лечить вирусом

Лечение актрисы новым методом отложил муж актрисы Пётр Чернышёв
Ася КУЗНЕЦОВА
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У Анастасии Заворотнюк наметилась ремиссия, и семья не стала рисковать применением новой терапииУ Анастасии Заворотнюк наметилась ремиссия, и семья не стала рисковать применением новой терапииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время совещания с президентом Путиным по развитию генетических технологий, прошедшем вчера, 14 мая, директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил о новой технологии уничтожения злокачественных опухолей с помощью вирусов.

В интервью KP.RU Александр Макаров, заведующий лаборатории пролиферации клеток, которая разрабатывает новый метод лечения, рассказал, почему родные Анастасии Заворотнюк отложили терапию, хотя уже передали врачам образцы клеток её опухоли и учёные подобрали вирусы, которые способны опухоль уничтожить.

По словам Александра Макарова у актрисы диагностирована глиобластома - злокачественная опухоль мозга.

- Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал её муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождём, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре её клеток и сейчас знаем, какой вирус на неё действует, - рассказал учёный.

Новый метод лечения злокачественных опухолей, созданный российскими специалистами, заключается в заражении клеток не болезнетворными вирусами. При размножении вируса клетки опухоли погибают, а здоровые клетки начинают вырабатывать интерферон и не заражаются. Затем иммунная система организма начинает активную работу против вируса, но побочно уничтожает сама и опухоль.

Напомним, у 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Впервые родственники актрисы подтвердили эту информацию в октябре 2019 года. В апреле 2020 года Заворотнюк в первый раз за долгое время ответила подписчикам на поздравления с Днём рождения. В октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва родилась дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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