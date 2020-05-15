В Тюменской области самозанятые предприниматели получат по 12 тысяч рублей финансовой поддержки

15 Май 2020 2020-05-15T11:50:06+03:00

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Предприятия из пострадавших отраслей экономики уже получили отсрочки по налоговым платежам и страховым взносам. 11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что этого недостаточно. Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Андрей Шальнев выступил с видеообращением, где сообщил о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

«Предприниматели Тюменской области смогут списать налоги, кроме НДС, за апрель-июнь этого года. Очень хорошо, что в новом пакете мер учтены самозанятые, которых в нашей области – 4,6 тыс. Все они получат так называемый налоговый капитал – выплату в один МРОТ (12,1 тыс. руб.)», - отметил Андрей Шальнев.

Также с 1 июня начнет работать специальная кредитная программа, направленная на поддержку занятости. Предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации из пострадавших отраслей смогут взять кредит по ставке в 2% на срок до 1 апреля 2021 года. 85% займа обеспечит государство. Целевое назначение – выдача зарплаты или рефинансирование ранее взятых беспроцентных кредитов на зарплату. Особенность займа в том, что если до 1 апреля 2021 года предприниматели сохранят не менее 90% персонала, кредит и проценты по нему можно будет не возвращать.

«Если сохранится до 80% персонала от штатной численности, списана будет половина кредита и столько же процентов», - пояснил Андрей Шальнев.

Кроме того, в Тюменской области принято решение выделить 100 млн руб. на новую антикризисную программу «Сохрани бизнес». Суть её в том, что бизнесмен может взять кредит до 1 млн руб. без залога и до 2 млн руб. с залогом. Общая ставка – 6% годовых, срок – три года с возможностью отложить первый платеж на полгода. К настоящему времени в регионе выдано 14 таких микрозаймов на 16 млн руб. Всего же подано более 90 заявок на 100 млн руб.