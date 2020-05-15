2020-05-15T13:58:49+03:00
Спорт

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Об этом сообщили в РФС
Ася КУЗНЕЦОВА
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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня без зрителейЧемпионат России по футболу возобновится 21 июня без зрителейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Об этом сообщается в Twitter Российского футбольного союза.

Решение о возобновлении Чемпионата России по футболу Исполком РФС принял 15 мая на заседании в формате видеоконференцсвязи.

В заявлении РФС также сказано, что сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня, командам разрешат делать по 5 замен в матче.

Турниры Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта, также указано в опубликованном заявлении.

Отмечается также, что матчи чемпионата России по футболу до конца сезона будут проходить без зрителей.

Возобновляемый 21 июня сезон Российской премьер-лиги завершится 22 июля. Матчи четырёх туров будут сыграны в середине недели.

Исполком РФС также принял решение объявить сезон Футбольной национальной лиги завершенным по состоянию на 17 марта.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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