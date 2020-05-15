2020-05-15T14:38:39+03:00
Общество

Путин призвал перечислить врачам все обещанные допвыплаты

Президент проводит совещание с Советом безопасности [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин призвал совершать все выплаты врачам в назначенные датыПутин призвал совершать все выплаты врачам в назначенные датыФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин раскритиковал ответственные ведомства за неверное перечисление дополнительных выплат врачам, которые работают с заражёнными коронавирусом.

- Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты, - сказал президент.

Сайт KP.RU сообщал, что в начале мая врачи в регионах стали жаловаться на то, что вместо обещанных президентом десятков тысяч рублей врачи получили по одной-две тысячи, а медсестры - по 300-500 рублей. Тогда Департамент здравоохранения разъяснил, что сумма доплаты делится на количество рабочих минут в месяц. То есть если врач лечил заражённого коронавирусом четыре часа два раза в месяц, он получил доплату за восемь часов.

- Я что, поручал часы считать что ли? - обратился Владимир Путин к ответственным за выплаты врачам, - Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации - по всем без исключения, как выполнено это поручение.

Президент также выразил надежду на то, что сегодня все выплаты медикам будут перечислены окончательно.

Напомним, 15 мая проходит совещание Владимира Путина с Совбезом. Сайт KP.RU ведёт прямую онлайн-трансляцию.

Путин - о допвыплатах врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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