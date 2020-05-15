2020-05-15T15:50:12+03:00
Общество

В Пензе начали производство дезинфицирующих туннелей

Сегодня губернатор Иван Белозерцев оценил работу опытного образца
Екатерина БЕЛЯКОВА
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По словам губернатора, в ближайшее время такие туннели появится в нескольких областных учреждениях здравоохранения. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.По словам губернатора, в ближайшее время такие туннели появится в нескольких областных учреждениях здравоохранения. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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Производство было организовано компанией «Моторные технологии», которая специализируется на разработке оборудования для небольших автосервисов и крупных промышленных предприятий. По словам главы компании Ольги Израновой, их новой продукцией заинтересовались не только в нашей стране (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Краснодар), но и в Беларуси.

Туннели позволяют получать мелкодисперсные аэрозоли из жидких дезинфицирующих средств и впоследствии обеззараживать и обрабатывать с их помощью верхнюю одежду и открытые кожные покровы. Программное обеспечение для корректного функционирования оборудования разработали пензенские умельцы. Помимо дезинфекции, туннели могут измерять температуру, а их запуск осуществляется автоматически – с помощью датчиков движения.

- Уверен, что ваше изобретение будет востребовано, - отметил Иван Белозерцев. – В ближайшее время мы установим такие туннели в клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, в областной больнице имени Бурденко, в Доме ветеранов. Будем приобретать установки пензенских производителей для решения важной задачи - сохранения здоровья людей.

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