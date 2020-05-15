В России появился новый профессиональный праздник: День географа будут отмечать 18 августа

15 Май 2020 2020-05-15T17:48:16+03:00

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Правительство России установило новый профессиональный праздник. Теперь 18 августа в стране будут отмечать День географа.

« Приказ об учреждении Дня географа подписал министр экономического развития России Максим Решетников в соответствии с распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина», - сказали в Русском географическом обществе (РГО).

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал поручение об учреждении нового профессионального праздника - Дня географа, который будет отмечаться 18 августа в день основания Русского географического общества. Такое предложение он сделал на заседании попечительского совета РГО, который он возглавляет.

Российский лидер отметил, что такое поручение направлено на популяризацию географии как науки и будет способствовать повышению престижа профессии. Кроме того, он заявил о необходимости улучшения преподавания географии в школах и даже поручил ввести обязательным предметом для сдачи экзаменов в вуз при поступлении на ряд специальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU