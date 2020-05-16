16 Май 2020 2020-05-15T23:26:50+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 16 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 мая 2020 года увеличилось до 24 562 человек. За минувшие сутки из столичных больниц были выписаны 1 235 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания выздоровели более 58 тысяч человек. Однако специалисты предупреждают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

Ранее сайт kp.ru выяснил, какие защитные маски против коронавируса помогают и как ими грамотно пользоваться. Средства для защиты органов дыхания существуют сегодня самые разные, выбрать можно и по цвету, и по стоимости товара. Также Всемирная организация здравоохранения заявила, что использование масок поможет ограничить распространение респираторных вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU