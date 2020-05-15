Почему удалось выздороветь от коронавируса сразу нескольким пациентам старше 100 лет

Выступая в агентстве ТАСС, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, зарегистрированы ли случаи повторного заражения коронавирусом в России, что помогает выздоравливать 100-летним и где лечатся заболевшие в Дивеевском монастыре матушки.

Заразился ли пациент из Бурятии коронавирусом повторно?

Пока до конца не изучено, насколько долго продолжается носительство вируса в организме человека. Не определение вируса в полости носа и ротоглотки еще не значит, что нет длительного персистирования вируса. Описаны случаи в других странах, что после выздоровления с двумя отрицательными тестами, вдруг через какое-то время на фоне переохлаждения или стресса – вновь развитие заболевания и положительная проба на вирус. Это может быть по двум причинам. Либо это вторичная инфекция, либо это носительство с реактивацией имеющегося в организме вируса. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проводить популяционное исследование.

За последние несколько дней уже два пациента старше 100 лет выздоровели после коронавирусной инфекции. Как это возможно?

Это зависит от состояния иммунной системы. Современная молекулярная генетика говорит о том, что для долгожителей, людей 90+, характерны определенные генетические особенности, в том числе, относительно молодой иммунитет. Наличие тех клонов Т-лимфоцитов, которые обычно после 60-ти лет уходят. Люди 90+ по состоянию иммунитета соответствуют примерно 50-ти – 60-тилетним. Кроме того, имеет значение, какие есть хронические заболевания уже сформированные, это зависит от анамнеза.

Как ФМБА помогает справляться со стрессом врачам и их семьям?

То, что медицинский персонал работает с перегрузками физическими и психическими очевидно всем. Такая помощь нужна не в момент работы в красной зоне, и не в момент выхода из красной зоны, потому что в этот момент человек должен удовлетворить свои базовые потребности, но перед началом рабочего дня или в момент отдыха во внерабочее время психологи очень нужны.

Для того чтобы человек сам мог сам определить, нужен ли ему психолог, мы вместе с коллегами с факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова разработали специальный эмоциональный термометр онлайн. Человек в течение 5 – 7 минут может ответить на несколько вопросов, чтобы понять, насколько он эмоционально стабилен. В настоящее время мы вместе с психологами разработали методические рекомендации, правильные приемы и для самоанализа медицинским персоналом и методические рекомендации для администрации медицинских организаций, на что надо обращать внимание при общении со своими сотрудниками, какие признаки свидетельствуют о том, что они запредельно устали, даже если они сами этого не осознают. Потому что кто-то впадает в апатию, а кто-то – в состояние эмоциональной экзальтации. Повышенное настроение на грани с неадекватностью. Человек ничего не чувствует, он при этом не спит. Очень важно общение с коллегами, открытость.

Психологи в ковид-госпиталях нужны самим пациентам, тем, кто находится в сознании, не в реанимациях, а в обычных палатах. Такую работу мы тоже активно проводим и с большой пользой для пациентов. Многие входят в критические психические состояния от страха, от безысходности, от тревоги за близких.

И для родственников пациентов необходима психологическая помощь. Мы привыкли оказывать такую помощь при чрезвычайных ситуациях, при авиакатастрофах, автомобильных катастрофах. Здесь такая же чрезвычайная ситуация. Для этого мы создали вместе с психологами и с корпорацией Росатом горячую линию для родственников пациентов, проживающих на наших закрытых административных территориях, наукаградах, городах – спутниках атомных электростанций в системе ФМБА.

Насколько учреждения ФМБА обеспечены препаратами от всего остального кроме коронавируса?

В 44 законе о закупках есть специальное положение, о том, что при влиянии условий и обстоятельств в чрезвычайных ситуациях можно не проходить через конкурс, покупать у единственного исполнителя. Ряд препаратов особенно дорогостоящих мы закупаем централизованно и распределяем внутри системы. Все центры ФМБА обеспечены препаратами минимум на две недели, проблем нет.

Как изменилась помощь пациентам остальных профилей?

Самые крупные наши федеральные центры перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Но для того, чтобы не лишить прикрепленное население медицинской помощи, включая высокотехнологичную при всех остальных заболеваниях, мы оставили центр имени Бурназяна, его основную первую территорию чистой зоной. Для того, чтобы войти туда, необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. Эта система работает полностью и как консультативный центр и для любой высокотехнологичной хирургии.

Все ли благополучно на закрытых зонах Федерального медико-биологического агентства?

Есть город Саров, рядом Дивеевский монастырь. После того, как прошла Пасха, 300 матушек оказались инфицированы. И для этих матушек наша медсанчасть Сарова организовала госпиталь на территории монастыря, среднетяжелых забрала на себя. Тяжелых отправила в наш окружной центр ФМБА в Нижний Новгород. Непростая ситуация в Обнинске в Калужской области. Но она под контролем.

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