Рогозин: Мы делаем ставку на ракету "Союз-5". Мы между собой называем ее "карандаш"

В среду, 12 февраля, празднуется день рождения космодрома Байконур. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал небольшое интервью в эфире Радио "Комсомольская правда" и рассказал о советских традициях, которые до сих пор соблюдаются космонавтами.

"Есть определенные традиции, которые сложились с 60-х годов, они незыблемы, передаются из поколения в поколение... Мы с 2011 года с Байконура отправляем не только российских космонавтов, но и американцев, европейских, японцев.... и все они четко следуют советским традициям. Есть не только традиции, но и даже суеверия. есть правила, которые продиктованы жизнью и даже в каком-то смысле кровью", - сказал Рогозин, отвечая на вопросы ведущих.

По его словам, "Роскосмос" уделяет особое внимание каждому пуску, всем циклам его подготовки. Так, например, на 2020 год запланировано 18 стартов с Байконура.

"Все пуски для нас важные. Внимание уделяется всем процессам, у нас две государственные комиссии и там мы следим за всем циклом подготовки, работают технические специалисты. По предварительному плану, 18 пусков. Будет летать "Восточный", плюс Гвианский космический центр, плюс космодром "Плесецк", - сказал гендиректор госкорпорации.

Но самым загруженным, по его словам, остается "Байконур".

"Когда мы вышли в аренду "Байконура" 25 лет назад, у нас было около 19 пусковых установок, сейчас осталось три. Мы планируем с Казахстаном развернуть модернизацию, чтобы могли стартовать ракеты Союз-5. Это очень интересная разработка, очень простая - как автомат Калашникова. Мы между собой называем ее "карандаш". Эта ракета должна войти в жесткую конкуренцию с лучшими образцами американцев и европейцев. Мы делаем на эту ракету ставку. Она будет летать с "Байконура", в будущем - с "Восточного". И она же в будущем возможно будет летать с "Морского старта", - рассказал глава "Роскосмоса".

Уже сейчас бригады постепенно оставляют "Байконур", переезжают на "Восточный", ведь именно он предназначен для обеспечения всех интересов по федеральным программам.

"Это гарантия, что, чтобы не произошло в мире - у нас есть космодром, который обеспечит выведение всех космических аппаратов. С конца апреля начинаем пусковую кампанию и дальше темпы будут наращиваться, вторая очередь - под ракеты Ангара", - сказал Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что речь идет о важном движении вперед.

"Это Ангара, Союз-5, Союз-6, дальше мы двигаемся к созданию двигателя на метане. Вся отрасль пришла в движение. Мы не просто повторяем то, что было сделано великими предшественниками. Это очень важно", - подытожил глава "Роскосмоса".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760263" frameborder="0"></iframe> «Все пуски для нас важные»: Дмитрий Рогозин ответил на вопросы Радио «КП» в день рождения Байконура.Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»

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Бригады постепенно оставляют космодром «Байконур» и переезжают на «Восточный», который предназначен для обеспечения всех интересов по федеральным программам. Об этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности)