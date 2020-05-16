Женщина родила двойняшек от разных отцов после измены

16 Май 2020 2020-05-16T06:27:59+03:00

Подобный шанс забеременеть от двух разных мужчин выпадает один на 10 миллионов

Изменить размер текста: A A

Китаянка, изменившая мужу, родила двойняшек от супруга и любовника. Шокирующее открытие настигло мужчину после того, как он провел тест ДНК своих новорожденных детей. Для Китая это процедура является стандартной.

Согласно результатам теста, жена изменяла ему и зачала одного из детей с кем-то другим, пишет Daily Mail.

Рождение двойняшек от разных отцов - крайне редкое совпадение, известное как суперфекундация. По словам директора Пекинского Чжунчжэнского судебного идентификационного центра Дэн Яцзюня, подобный шанс бывает один на 10 миллионов.

- Матери необходимо произвести две яйцеклетки вместо одной в один месяц, чтобы получились двойняшки. Во-вторых, ей необходимо за короткое время успеть вступить в половой контакт с несолькими мужчинами, - пояснил специалист.

Суперфекундация - редкое явление только людей. Например, у кошек и собак она относительно распространена.

ИСТОЧНИК KP.RU