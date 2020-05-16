Назван новый симптом коронавируса у детей

16 Май 2020 2020-05-16T09:15:05+03:00

В Роспотребнадзоре отметили, что среди детей COVID-19 протекает в основном в легкой форме

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Коронавирусная инфекция среди детей в основном протекает в легкой форме с першением в горле, невысокой температуры и потерей обоняния. При этом зачастую у них встречается и диарея. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«У детей инфицирование коронавирусом чаще, чем у взрослых, не сопровождается появлением каких-либо симптомов (…) Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто», - передает ТАСС слова руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой.

Как писал сайт kp.ru, некоторые вирусные заболевания, например грипп, в отдельных случаях проявляются непривычным образом, в том числе и диареей. Наблюдая за множеством больных COVID-19, ученые выяснили, что практически в половине случаев люди жаловались на проблемы с пищеварением. Иногда понос присоединялся уже в процессе болезни. По словам медиков, это происходит из-за влияния вируса на микрофлору кишечника.

ИСТОЧНИК KP.RU