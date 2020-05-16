Россия в три раза сократила вложения в гособлигации США

16 Май 2020 2020-05-16T11:35:55+03:00

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Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что в марте Москва в три раза сократила вложения в американские гособлигации. По данным ведомства, это первое существенное сокращение российских вложений в государственные ценные бумаги США за последние месяцы.

В американском Минфине утонили, что Россия снизила вложения до 3,85 миллиарда долларов. Из общей суммы 3,381 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги, а оставшиеся 473 миллиона – на краткосрочные.

Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей госдолга США. На первом месте в этом списке находится Япония, вложения которой за март увеличились на 3,4 миллиарда долларов и достигли отметки в 1,271 триллион долларов. За ней следует Китай. Однако за прошедший месяц КНР сократила вложения в бумаги на 10,7 миллиарда долларов до 1,081 триллиона, на третьем месте находится Великобритания, которая также сократила объем облигаций на 7,9 миллиарда до 395,3 миллиарда долларов.

Напомним, с начала 2020 года американский госдолг вырос почти на 2 триллиона долларов и впервые в истории превысил отметку 25 триллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU