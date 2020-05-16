2020-05-16T13:43:09+03:00
Общество

В СКР навали причастных к реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертного полка»

Среди подозреваемых оказались иностранцы
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В Следственном рассказали о причастных к опубликованию фотографии нацистов во время онлайн-шествия «Бессмертного полка».

По данным СК среди них есть граждане Украины и Эстонии, а также других иностранных государств. Кроме того, под дело о реабилитации нацизма после акции «Бессмертный полк» попали подозреваемые из Самары, Перми, Волгограда, Ульяновска. У них на данный момент проходят обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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