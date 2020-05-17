17 Май 2020 2020-05-16T23:44:08+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 1 503 человек. В столице за сутки количество летальных случаев возросло на 71. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Количество жертв, умерших от covid-19, по данным портала стопкоронавирус.рф, достигает 2 537 человек. За сутки в разных регионах нашей страны от болезни скончались 119 пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в столице из-за распространения болезни продлен режим самоизоляции до 31 мая. Москвичам рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, передвигаться по городу используя цифровые пропуска, использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

В большинстве случаев коронавирус протекает у инфицированных бессимптомно. К там пациентам относятся и дети. В Роспотребнадзоре рассказали, что у малышей может немного повышаться температура, легкий кашель и даже диарея.

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ИСТОЧНИК KP.RU