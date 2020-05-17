В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский будет постепенно меняет свою стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе.
Чиновница отметила, что глава государства не намерен идти по пути своего предшественника Петра Порошенко.
Ранее нынешний президент Украины обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Теперь в него вошел министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что замена представителей Киева на переговорах не принесла никаких результатов в мирном урегулировании конфликта сторон.
- Сейчас Зеленский попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течении шести лет. Пока у нас намечены изменения в процессах, - сказала Бардина в эфире телеканала "Наш".
ИСТОЧНИК KP.RU