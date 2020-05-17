2020-05-17T08:24:59+03:00
Экономика

Абрамович, Усманов и Фридман оказались в списке богатейших людей Великобритании

Рейтинг составила британская газета
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российские бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в рейтинг богатейших жителей Великобритании, составленный газетой Sunday Times.

Основатель инвесткомпании Millhouse и основной акционер Evraz Роман Абрамович обладает, по информации издания, активами в 10,16 миллиардов фунтов, что равно примерно 905 миллионам рублей. В этом году Абрамович опустился с 9 на 12 строку рейтинга.

Крупнейший бенефициар USM Holdings, контролирующий в том числе "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group, Алишер Уманов, поднялся за год с восьмого места на седьмое. Состояние Алишера Усманова газета оценила в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов. В переводе на рубли активы Усманова составляют порядка 1,4 триллиона рублей. В публикации также отмечается, что передал порядка 10,5 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в России.

Основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман занял 11-е место в рейтинге с состоянием, которое оценили в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов ( примерно 911 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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