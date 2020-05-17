В России 94 человека умерли от коронавируса за последние сутки
Выявлено 9 709 новых случаев заражения
За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионахФото: REUTERS
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В России за минувшие сутки скончались 94 пациента с ранее подтверждённым диагнозом коронавируса. Общее число жертв достигло 2 631 человека.
Также за прошедшие сутки специалисты выявили 9 709 новых новых случаев заражения. Всего в России зафиксировано 281 752 заболевших за всё время пандемии. У 42,4% новых заражённых не было никаких симптомов коронавируса.
За последние 24 часа специалисты вылечили и выписали ещё 4 207 человек. Всего в стране выздоровели от коронавируса уже 67 373 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU