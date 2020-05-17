Голикова: Врачам невыгодно занижать статистику смертности от коронавируса
Больницам не выгодно занижать статистику смертности от коронавируса в России, в том числе из-за оплаты работы с заражёнными пациентами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что уровень летальности от коронавируса в России ниже общемирового в семь с половиной раз. Статистика смертности от коронавируса в апреле будет известна только в конце мая, добавила Голикова.
Напомним, что летальность это соотношение числа погибших от заболевания к числу заражённых. Смертность - это соотношение числа погибших от заболевания ко всему населению страны.
ИСТОЧНИК KP.RU