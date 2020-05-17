Голикова: Врачам невыгодно занижать статистику смертности от коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T12:31:59+03:00

Уровень летальности от коронавируса в России ниже общемирового в семь с половиной раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень летальности в России ниже в 7,5 раз, чем в целом по миру

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Больницам не выгодно занижать статистику смертности от коронавируса в России, в том числе из-за оплаты работы с заражёнными пациентами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что уровень летальности от коронавируса в России ниже общемирового в семь с половиной раз. Статистика смертности от коронавируса в апреле будет известна только в конце мая, добавила Голикова.

Напомним, что летальность это соотношение числа погибших от заболевания к числу заражённых. Смертность - это соотношение числа погибших от заболевания ко всему населению страны.

ИСТОЧНИК KP.RU