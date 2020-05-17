2020-05-17T17:51:12+03:00
В мире

Власти Вены подарят горожанам 40 миллионов евро для походов в рестораны и кафе

В австрийской столице придумали новый способ поддержки ресторанного бизнеса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Вены подарят горожанам 40 миллионов евро для походов в рестораны и кафе.Власти Вены подарят горожанам 40 миллионов евро для походов в рестораны и кафе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Фирменные кафе и рестораны Вены закрыли 16 марта, когда были введены ограничительные меры на фоне распространения нового коронавируса. Именно эта сфера стала одной из наиболее пострадавших из-за карантина. Все усугубляется еще и обвалом туристического трафика. Однако в австрийской столице придумали новый способ поддержки ресторанного бизнеса.

Власти Вены выдадут владельцам заведений 40 миллионов евро и будут раздавать ваучеры по 50 евро каждой семье в австрийской столице для использования их в местных ресторанах и кафе после того, как они вновь откроются в пятницу.

«Наша высоко оцениваемая гастрономическая среда включает 6500 предприятий, которые, в свою очередь, обеспечивают около 60 000 рабочих мест в Вене и приносят оборот в 1,4 миллиарда евро», — заявляет мэр австрийской столицы Майкл Людвиг.

Жители Вены получат ваучер по почте, сообщили в городском правительстве. Одиночки получат ваучер на 25 евро. Рестораны и кафе могут обменять ваучеры на наличные деньги.

Федеральное правительство Австрии, в свою очередь, стремится помочь ресторанам и кафе сократив налоги, такие как НДС на безалкогольные напитки и специальный сбор на игристое вино.

По последним данным в Австрии подтверждено 16 242 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 563 инфицированных, жертвами заболевания стали 629 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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