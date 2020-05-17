Врачи устроили «коридор презрения и позора» бельгийскому премьер-министру

17 Май 2020 2020-05-17T18:18:03+03:00

Медработники продемонстрировали свое негодование тем, как власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии [видео]

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В Бельгии врачи организовали «коридор презрения и позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес, посетившей одной из ведущих больниц в стране – «Сен-Пьер», чтобы морально поддержать ее персонал.

Для того, чтобы продемонстрировать свое негодование тем, как власти страны относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, медработники выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице, и по мере приближения кортежа премьера разворачивались к автомобилям спиной.

Представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт заявил, что медицинские работники настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении заработной платы «за прошедшие два месяца тяжелой работы».

«Помимо этого, персонал больницы "Сен-Пьер", так же как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость», - заявил он и добавил, что медработники «и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение».

В общей сложности в акции приняли участие порядка 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи.

Врачи устроили коридор позора бельгийскому премьер-министру .

ИСТОЧНИК KP.RU