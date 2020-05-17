2020-05-17T21:49:48+03:00
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Бывший кавээнщик Писаренко уверен, что русские и украинцы продолжают общаться, даже несмотря на натянутые отношения между странами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности КрымаЖивущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил о принадлежности Крыма российского кавээнщика Сергея Писаренко, который на данный момент живет в Киеве, где участвует в юмористической программе «Дизель шоу», а его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит.

В разговоре с блогером юморист заявил, что русские и украинцы продолжают общаться, даже несмотря на сложные отношения между Киевом и Москвой. По его словам, «в какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас», и «мы продолжим друг другу жать руки».

В конце интервью украинский журналист задал Писаренко вопрос о принадлежности Крыма и возвращении полуострова в состав России. В ответ российский юморист резко ответил, что не собирается обсуждать политические вопросы.

«Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», - ответил он.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова, а также Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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