18 Май 2020 2020-05-18T00:23:15+03:00

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В воскресенье, 17 мая, в канадской провинции Британская Колумбия разбился один из самолетов пилотажной группы Snowbirds («Снегири»), принадлежащей Военно-воздушным силам Канады, о судьбе пока ничего экипажа неизвестно. К месту крушения отправились спасатели.

О происшедшем сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба канадских ВВС, уточнив, что самолет упал в окрестностях города Камлупс.

«Наша приоритетная задача на данный момент – определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб», - говорится в заявлении военных. Дополнительную информацию обещают предоставить позже.

Момент крушения запечатлели очевидцы. Судя по снятым ими кадрам, самолет взорвался л загорелся в воздухе, после чего рухнул. Один из свидетелей рассказал телеканалу Global News, что воздушное судно упало почти сразу после взлета, но пилот успел катапультироваться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подобное ЧП с самолетом пилотажной группы Snowbirds случилось на авиашоу в канадском Гринвуде летом 2017 года.

Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия.К месту крушения отправились спасатели

ИСТОЧНИК KP.RU