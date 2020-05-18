Ученые на хомяках доказали эффективность масок для защиты от коронавируса
Микробиологи при помощи эксперимента с грызунами выяснили, что маски помогают снизить вероятность заражения
Ученые доказали эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
ИСТОЧНИК KP.RU