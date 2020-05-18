2020-05-18T01:31:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые на хомяках доказали эффективность масок для защиты от коронавируса

Микробиологи при помощи эксперимента с грызунами выяснили, что маски помогают снизить вероятность заражения
Поделиться:
Ученые доказали эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19Ученые доказали эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые на хомяках доказали эффективность масок для защиты от коронавируса
Названы города России, где воздух стал чище во время самоизоляции
В Италии почти отменили карантин из-за коронавируса
Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия
ВОЗ считает популярный метод защиты от коронавируса вредным и неэффективным
Медперсонал, работавший по найму в «Коммунарке», получил все выплаты
Умерла Татьяна Сельвинская, театральный художник
«Ужасно некомпетентный!»: Трамп ответил Обаме на критику борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Бельгии отреагировала на медицинский «коридор презрения»
В правительстве Германии предупредили об опасности использования WhatsApp
Чехия признала отсутствие доказательств о «дипломате с ядом» из России
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Стрельба на поминальной службе в Луизиане: пострадали не менее 13 человек
Интернет-пользователи жалуются на сбои в работе Zoom