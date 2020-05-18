2020-05-18T07:09:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп: Число заражений коронавирусом в США сильно снижается

Глава Белого дома отметил, что это очень хорошие новости
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп со своей страницы в Twitter объявил соотечественникам «очень хорошую новость»: в последнее время в Америке «за несколькими исключениями» снижается число заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Число заражений коронавирусом сильно снижается на всей территории Соединенных Штатов, за несколькими исключениями. Действительно, это очень хорошие новости», - порадовал подписчиков глава Белого дома.

Между тем, по информации Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, на воскресенье, 17 мая, в стране зафиксировано более 1,48 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 89318 человек. Полностью выздоровели 268376 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сотрудники Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics, кажется, ближе всех подошли к разработке лекарства, способного эффективно противостоять коронавирусу. Они утверждают, что обнаружили антитело, полностью блокирующее COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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