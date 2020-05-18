Apple открывает почти сто своих магазинов по миру, но в них будет новый порядок работы

18 Май 2020 2020-05-18T07:51:46+03:00

Корпорация Apple в понедельник возобновляет работу около ста своих магазинов по всему миру, временно закрытых из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Компания Apple сообщила о возвращении к работе и приёму покупателей почти ста своих магазинов в разных странах мира, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно из заявления вице-президента корпорации Дейдре О'Брайена, опубликованном на сайте Apple.

- С тех пор, как мы начали адаптироваться и реагировать на распространения коронавируса в январе, компания Apple приняла решение в пользу заботы: заботы о наших клиентах и заботы о нашей команде, - сказано в заявлении.

Вице-президент компании также отметил, что теперь ради безопасности во всех точках продаж принят новый порядок: клиентам будут измерять температуру тела, а также все они будут должны носить маски внутри магазина. Тем, у кого не будет своей маски, сотрудники дадут её. Кроме того, в помещении смогут одновременно находиться столько покупателей, сколько продавцы смогут обслужить индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU