Эксперт рассказал, когда россияне поедут отдыхать в 2020 году

18 Май 2020 2020-05-18T08:58:38+03:00

В этом году люди будут опасаться планировать путешествия заранее

Изменить размер текста: A A

Первым курортным регионом России, который испытает в действии все новые правила Роспотребнадзора, станет Краснодарский край, сообщил KP.RU член президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян.

Он добавил, что затем примеру Краснодарского края последуют Крым, регион кавказских Минеральных Вод, Татарстан и Санкт-Петербург.

- Аксенов (глава Крыма) будет присматриваться, как минимум, пару недель, что будет твориться в соседнем регионе – в Краснодарском крае. Потому что в Краснодарский край будут приезжать люди из разных регионов. И если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, а вдруг даже улучшится, вот тогда, как грибы после дождя будут открываться все новые и новые санатории, отели, - отметил Мкртчян.

Отвечая на вопрос о спросе на отдых будущим летом, эксперт рассказал, что интерес к отдыху у россиян остался, несмотря на все финансовые трудности, вызванные пандемией.

- Мой личный прогноз: июнь – загрузка отелей и санаториев не будет превышать 30-35% максимум, - заявил Алексан Мкртян, отметив, что при нормальной эпидемиологической обстановке спрос будет расти в течение лета.

- В июле я уже вижу загрузку порядка 60%, а август-сентябрь более 80%, - добавил эксперт.

При этом, считает он, у большинства людей, останутся опасения по поводу оплаты отелей или билетов заранее.

- Ключевая особенность этого года - сначала будет идти бронирование непосредственно перед поездкой. Люди будут бояться платить вперед, - заключил Мкртчян.

ИСТОЧНИК KP.RU