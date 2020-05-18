Мошенники пытаются получить доступ к деньгам россиян через мобильные приложения банков

18 Май 2020 2020-05-18T10:26:40+03:00

Мошенники все чаще пытаются получить доступ к деньгам россиян через мобильные приложения банков Фото: REUTERS

Специалисты по информбезопасности предупреждают об участившихся атаках на деньги пользователей

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В период самоизоляции дистанционное обслуживание в банках стало особенно популярным. В кредитных учреждениях делятся статистикой: количество скачиваний ПО и активных пользователей резко увеличилось. Подобная активность заставила мошенников обратить внимание на данные инструменты и попытаться получить доступ к деньгам россиян через мобильные приложения.

Специалисты по информбезопасности крупных банков признают, что все чаще появляются фейковые программы, маскирующиеся под официальные приложения.

Чаще всего мошенники размещают фишинговые приложения под видом какой-либо финансовой организации в интернете. Людям на почту, сообщением или в рекламе приходят ссылки на скачивание программы.

Стоит потенциальной жертве ввести свои данные для идентификации, как программа перехватывает сведения и может авторизоваться в реальном мобильном банке.

- В ближайшее время может произойти новый всплеск мошенничеств с использованием поддельных банковских приложений в маркетах, - заявил «Известиям» директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Статистика показывает, что в 2020 году около 50% инцидентов банковского мошенничества происходило с помощью мобильных приложений.

- Часто банки разрабатывают целую экосистему из нескольких программ. Пользователь уверен, что перед ним новое приложение банка, а на самом деле это мощный троян, - отмечает директор компании по кибербезопасности BI.ZONE Дмитрий Самарцев.

Мобильные приложения - это далеко не единственный способ мошенничества. В последнее время в Сети появляются фальшивые сайты, которые предлагают составить кредитную историю человека. Однако за анкету с пользователя просят 299 рублей. В итоге человек не получает услугу, и теряет персональные данные. Сведения оказываются в руках злоумышленников, пишет сайт Утро.ру.

Ранее телефонные мошенники украли все деньги с банковской карты 80-летней москвички, рассказав историю про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU