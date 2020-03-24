Коронавирус через наличные деньги: врачи рассказали, передается ли

В рамках борьбы с распространением коронавируса Центральный банк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах замкнутого типа. Это устройства, в которых банкноты, принятые от одного клиенты, могут быть сразу же выданы другому. Таких банков, работающих по технологии ресайклинга, в России относительно немного, но они все же есть.

Многие врачи-инфекционисты одобрили эту меру, введенную Центральный банком, отметив, что она поспособствует уменьшению распространения коронавируса.

- Известно, что на деньгах может несколько часов и даже несколько дней сохраняться инфекция. Поэтому изоляция денег должна в определенной степени способствовать успеху карантина, - рассказал РБК профессор института вирусологии Николай Малышев.

Однако не все медики разделили эту позицию. Так, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что ограничение выдачи наличных денег никак не сможет приостановить распространение болезни. Объяснила она это тем, что у инфекции очень небольшой путь передачи, воздушно-капельный, и только в небольшом проценте - контактный. Кроме того, вирус, по ее словам, крайне плохо сохраняется в окружающей среде.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, в свою очередь, отметил, что такие меры могут привести к тому, что люди резко побегут в банкомат снимать деньги.

- Кроме того, что гречку покупали, сейчас будут деньги снимать, - сказал он.

При этом, Чепурнов заявил, что бактерии на деньгах сохраняются и живут на банкнотах в течение нескольких суток.