2020-05-18T11:54:12+03:00
В мире

Американка дважды сорвала джекпот в лотерее благодаря одним и тем же числам

С помощью потрясающего везения женщина выиграла несколько миллионов долларов
Ксения АНУФРИЕВА
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Американка дважды сорвала джекпот в лотерее благодаря одним и тем же числамАмериканка дважды сорвала джекпот в лотерее благодаря одним и тем же числамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жительница Северной Каролины дважды сорвала джекпот, играя в лотерею, благодаря одним и тем же счастливым числам. В билете американка использовала даты рождения свои детей и выиграла два миллиона долларов. Примечательно, что эта же комбинация цифр принесла ей выигрыш в лотерею три года назад. Об этом сообщает издание UPI.

Шаника Миллер регулярно использовала именно эти счастливые числа в лотерейных билетах. В 2017 году женщина сорвала джекпот в 50 тысяч долларов, а к розыгрышу в апреле этого года решила приобрести очередной билет онлайн. Вписанная ею комбинация чисел оказалась выигрышной, и женщина выиграла два миллиона долларов.

- Я проснулась рано утром, посмотрела на результат и не могла поверить своим глазам, - рассказала счастливая и обогатившая американка. Женщина подчеркнула, что несколько раз перепроверила результаты, чтобы убедиться, действительно ли она стала обладательницей крупной суммы денег.

На выигранные деньги Шаника Миллер решила купить новый автомобиль для своего сына, дом для семьи и оплатить все счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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