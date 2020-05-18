Дмитрий Песков рассказал о состоянии своего здоровья

18 Май 2020 2020-05-18T11:54:31+03:00

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ещё лечится от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента проходит лечение от коронавируса в больнице

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Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ещё продолжает лечение от коронавируса.

- Пока лечусь, - ответил Песков и поблагодарил за заботу о его здоровье.

Напомним, за время пандемии коронавируса в России вирус был найден у председателя правительства Михаила Мишустина, главы Минобрнауки Валерия Фалькова, главы Минкульта Ольги Любимовой и главы Минстроя Владимира Якушева.

Михаил Мишустин всё ещё состоит на лечении, однако глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил ранее, что премьер выздоравливает и вскоре вернётся на работу в правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU