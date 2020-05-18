Дмитрий Песков рассказал о состоянии своего здоровья
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ещё продолжает лечение от коронавируса.
- Пока лечусь, - ответил Песков и поблагодарил за заботу о его здоровье.
Напомним, за время пандемии коронавируса в России вирус был найден у председателя правительства Михаила Мишустина, главы Минобрнауки Валерия Фалькова, главы Минкульта Ольги Любимовой и главы Минстроя Владимира Якушева.
Михаил Мишустин всё ещё состоит на лечении, однако глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил ранее, что премьер выздоравливает и вскоре вернётся на работу в правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU