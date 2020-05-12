2020-05-12T16:15:32+03:00
Политика

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь российского лидера находится в больнице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция

«Да, заболел. Лечусь», - передает «Интерфакс» сова представителя Кремля

В разговоре с РИА Новости Песков утонил, что на данный момент находится в больнице

Напомним, 30 апреля стало известно о том, что коронавирусом заболел премьер-министр России Михаил Мишустин. Тогда глава государства Владимир Путин пожелал главе правительства скорейшего выздоровления, а также отметил, что сейчас это «может произойти с каждым» и «здесь, конечно, нет ничего удивительного».

Позже, 1 мая, с диагнозом COVID-19 был госпитализирован министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, коронавирусную инфекцию подтвердили и одного из его заместителей - Дмитрия Волкова, а 6 мая стало известно о том, что вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом вместе с Дмитрием Песковым

Именитая фигуристка рассказала о своем состоянии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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