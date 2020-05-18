«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки

18 Май 2020 2020-05-18T12:55:52+03:00

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«Вконтакте» объявила о запуске новой функции – теперь в российской социальной сети пользователи смогут устраивать групповые видеозвонки. Пока что одновременно обращаться по видеочату смогут до восьми человек. Так, пользователи смогут легко отметить праздники, провести рабочие встречи, поучаствовать в онлайн-тренировках и обсудить учебные проекты группой, не выходя из дома.

Новая функция уже доступна в последней версии мобильного приложения «Вконтакте». Для того, чтобы начать разговор, нужно просто открыть беседу, кликнуть на соответствующую кнопку и выбрать, кого из чата пригласить в видеозвонок. Добавить других собеседников можно и во время общения.

Принимать видеозвонки сможет любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории соцсети в ближайшее время.

- В настоящее время видеозвонки являются единственных способом проводить рабочие встречи с коллегами, встречаться с друзьями и участвовать в занятиях, сохраняя при этом режим самоизоляции и не выходя из дома. Соцсети будет оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы, - рассказал руководитель команды мессенджера «Вконтакте» Вячеслав Шебанов.

Кроме того, соцсеть запускает конкурс, победители которого смогут присоединиться к групповому видеозвонку с группой «кискис». Чтобы приняться участие в конкурсе, необходимо до 19 мая до 20:00 по московскому времени опубликовать историю с вопросом певцам и хештегом #звонинемолчи. При этом количество историй от пользователя не ограничено. Результаты конкурса будут опубликованы в сообществе VK Fest.

Обычные видеозвонки, рассчитанные на общение двух пользователей, доступны в «Вконтакте» уже более двух лет. По итогам первого квартала текущего года ежемесячное количество звонков увеличилось на 24 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года — до 64 миллионов в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU