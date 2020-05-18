2020-05-18T13:43:00+03:00
В мире

Пилот разбился на самодельном самолете рядом с жилым домом

Владелец дома пытался помочь летчику, но тот все-таки погиб
Ксения АНУФРИЕВА
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Пилот разбился на самодельном самолете рядом с жилым домомПилот разбился на самодельном самолете рядом с жилым домомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пилот из Австралии смастерил легкомоторный самолет и потерпел крушение на ней недалеко от жилого дома в штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщал издание Daily Mail.

Владелец дома, рядом с которым упал самодельный летательный аппарат, попытался вытащить летчика из-под обломков судна и оказаться ему первую медицинскую помощь, однако пилот все же скончался. Его тело еще не опознали, но предполагается, что был 44-летний местный житель. Руководитель австралийского аэроклуба сказал, что летчик пытался совершить посадку на полосу аэропорта, но двигатель дал сбой, и самолет рухнул на землю в частных владениях.

Как рассказал представитель Управления безопасности гражданской авиации Питер Гибсон, погибший мужчина до этого самостоятельно собрал гидросамолет Osprey 2.

- Людям нравится мастерить самолеты с нуля и понимать, как все это работает. Тогда они получают острые ощущения от полета, - объяснил он.

Издание также сообщило, что незадолго до этого потерпел крушение еще один самолет – судно упало около оживленного американского шоссе из-за того, что летчик случайно зацепил провода при полете. Один из пилотов самолета также скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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