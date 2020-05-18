Китай в течение двух лет выплатит $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии

18 Май 2020 2020-05-18T14:17:08+03:00

Китай в ближайшие два года выделит 2 миллиарда долларов для оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, особенно развивающимся государствам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Китай в ближайшие два года выделит 2 миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

- С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах, - заявил Си Цзиньпин во время 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU