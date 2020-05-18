2020-05-18T14:17:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Китай в течение двух лет выплатит $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Китай в ближайшие два года выделит 2 миллиарда долларов для оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, особенно развивающимся государствамКитай в ближайшие два года выделит 2 миллиарда долларов для оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, особенно развивающимся государствамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Китай в ближайшие два года выделит 2 миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

- С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах, - заявил Си Цзиньпин во время 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве «заминировали» семь больниц с зараженными коронавирусом пациентами
Китай в течение двух лет выплатит $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии
Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу
Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома
Доктор наук из Гарварда назвала самый полезный для сердца продукт
В России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
Названа величайшая песня за всю историю «Евровидения»
Умер блогер Демехов, автор мема "***** не понял, но очень интересно"
Пилот разбился на самодельном самолете рядом с жилым домом
Эксперт объяснила, как обезопасить себя от мошенников, маскирующихся под «Госуслуги»
Во время самоизоляции водители стали чаще гонять на дорогах
Мишустин поручил Голиковой взять на жёсткий контроль доплаты медикам
Гинекологи предупредили, что лишние килограммы повышают риск бесплодия
«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки
Роспотребнадзор разрешил заполнять самолеты пассажирами только наполовину
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить
Мишустин: К смягчению ограничений готовы 27 регионов
Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах