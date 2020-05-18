Эпидемиологи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

18 Май 2020 2020-05-18T14:52:07+03:00

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Смертность от коронавируса в России в 3-4 раза ниже, чем в странах Европы и США. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это может быть связано с тем, что популяционный иммунитет у россиян, гораздо выше, чем у граждан других стран. Об этом Гинцбург рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, к 18 мая в России подтверждено 290 678 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 8 926 человек. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Москве, где за день вирусом заразились 3 238 человек. Медики отмечают, что у 40,1% инфицированных болезнь протекает бессимптомно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что рост заболеваемости в стране удалось остановить. По его словам, 27 регионов уже готовы к постепенному снятию ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU