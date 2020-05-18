Экспериментальная вакцина из Кембриджа сформировала у всех добровольцев антитела к коронавирусу

18 Май 2020 2020-05-18T15:59:42+03:00

В испытании на первом этапе приняли участие восемь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ученые из Кембриджа заявили, что завершили первый этап тестирования вакцины Moderna Covid-19 на людях. У всех восьмерых испытуемых сформировались антитела к коронавирусу, такие же, как если бы эти люди в реальности переболели новым опасным заболеванием. Причем, у некоторых этот уровень количества антител оказался даже больше, чем после обычного заражения.

- Участникам давали три разные дозы вакцины, и ученые видели дозозависимое повышение иммуногенности, способность вызывать иммунный ответ в организме,- сообщает Reuters.

Эффективной оказалась доза, начиная с 25 мкг.

У добровольцев на фоне приема препарата не возникло никаких осложнений. Теперь ученым нужно провести более масштабное исследование, где препарат введут гораздо большему числу добровольцев. В июле Moderna введут почти 20 тысячам добровольцев. Разрешение на третью фазу ученые получили от Управления по санитарному надзору США.

ИСТОЧНИК KP.RU