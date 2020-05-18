ВЦИОМ рассказал, в какую теорию происхождения коронавируса верят россияне

18 Май 2020 2020-05-18T16:29:31+03:00

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Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда", что большинство россиян называет главное причиной возникновения коронавируса халатность и безответственность. При этом на втором месте среди популярных теорий появления COVID-19 - искусственное происхождение.

Валерий Фёдоров также считает, что границы "будут открываться долго и нудно". Глава ВЦИОМ рассказал, что тем, кто путешествует сейчас, приходится терпеть 20 часов пути вместо пятичасового перелёта из-за проверок на всех этапах путешествия.

Также Валерий Фёдоров сообщил, что ежедневно Центр проводит опрос 1 600 россиян, и еженедельно - "Корона-кризис" (опрос , направленный именно на выявление отношения россиян к сферам жизни, затронутым коронавирусом).

- Мы спрашиваем людей: "как вы считаете, из-за чего или кого возникла угроза пандемии коронавируса?" На первом месте был ответ "Халатность, безответственность". Видимо, врачей и властей Китая. А на втором - "Искусственное происхождение вируса", - рассказал глава ВЦИОМ.

При этом отмечается, что вопрос о происхождении коронавируса был открытым, без предоставленных вариантов ответа респондентам.

ИСТОЧНИК KP.RU