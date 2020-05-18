Bloomberg: 108 миллионов китайцев попали под карантин из-за коронавируса

18 Май 2020 2020-05-18T18:39:50+03:00

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В Китае из-за возможной новой вспышки коронавируса на карантин отправили больше 100 миллиона человек. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Bloomberg.

Если первым регионом, где началось распространение, стал город Ухань, то теперь ситуация может повториться на северо-востоке страны, в провинции Цзилинь. Коронавирус нашли у нескольких десятков человек. Но, с учетом прошлого опыта, власти постановили отправить на карантин всех, кто мог контактировать с зараженными. Кроме того, решено закрыть автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть дороги на въезд и выезд. Занятия в школах приостановлены.

- Дети, играющие на улице, снова в масках, работники здравоохранения ходят в защитном снаряжении. Это расстраивает, потому что вы не знаете, когда это закончится,- рассказала журналистам Фань Пай, работающая в торговой компании в Шеньяне в соседней провинции Ляонин.

За все время пандемии в провинции Цзилинь коронавирус нашли у 127 человек. Тогда, как по всему Китаю снимают ограничения, в этом регионе вводят новые.

ИСТОЧНИК KP.RU