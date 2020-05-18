2020-05-18T19:15:39+03:00
В мире

Илона Маска обвинили в поддержке Трампа из-за фразы из "Матрицы"

Бизнесмен озадачил пользователей твиттер
Юлия САЛЬНИКОВА
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Илон МаскИлон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава компании Space X Илон Маск заставил пользователей твиттер ломать голову, что имел в виду бизнесмен. В последнее время Маск много пишет о политике, в частности, критикует власти за затянувшуюся блокировку из-за коронавируса. Даже грозился закрыть свой завод, потому что запреты мешают ему работать - "верните людям их чертову свободу", писал изобретатель.

Теперь он неожиданно вспомнил фразу из "Матрицы":

- Возьми красную таблетку,- написал Илон Маск и не стал объяснять, что этим хотел сказать.

Образ красной таблетки популярен у консерваторов, поэтому Маска обвинили в том, что он поддерживает политику республиканца Дональда Трампа.

Бизнесмен ранее внезапно написал в твиттер, что у него больше не будет дома. Этот пост стал поводом для целых расследований в американской прессе. Журналисты узнали, что один из самых богатых людей мира живет на заемные у банков деньги - все его состояние - это акции. Реальных же денег не хватает на оплату по счетам.

Илон Маск представил бронированный пикап от Tesla.Cybertruck от Tesla в Лос-Анджелесе, а компания уже получила 146 тысяч заказов на автомобиль

ИСТОЧНИК KP.RU

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