Илона Маска обвинили в поддержке Трампа из-за фразы из "Матрицы"
Глава компании Space X Илон Маск заставил пользователей твиттер ломать голову, что имел в виду бизнесмен. В последнее время Маск много пишет о политике, в частности, критикует власти за затянувшуюся блокировку из-за коронавируса. Даже грозился закрыть свой завод, потому что запреты мешают ему работать - "верните людям их чертову свободу", писал изобретатель.
Теперь он неожиданно вспомнил фразу из "Матрицы":
- Возьми красную таблетку,- написал Илон Маск и не стал объяснять, что этим хотел сказать.
Образ красной таблетки популярен у консерваторов, поэтому Маска обвинили в том, что он поддерживает политику республиканца Дональда Трампа.
Бизнесмен ранее внезапно написал в твиттер, что у него больше не будет дома. Этот пост стал поводом для целых расследований в американской прессе. Журналисты узнали, что один из самых богатых людей мира живет на заемные у банков деньги - все его состояние - это акции. Реальных же денег не хватает на оплату по счетам.
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ИСТОЧНИК KP.RU