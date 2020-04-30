«Верните людям их чертову свободу»: Илон Маск назвал карантин фашистским

Ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в США, уже привели к масштабным протестам. В некоторых штатах власти объявили, что вне зависимости от решения Белого дома начнут в ближайшее время медленно снимать запретительные меры.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск выступил против призывов властей оставаться дома. Он назвал карантинный режим «фашистским».

- Я бы назвал это насильственным заключением людей в их домах. На мой взгляд, это нарушает все конституционные права и свободы людей. Это ужасно и неправильно. Это подрывает основу того, ради чего все эти люди приехали в Америку или построили эту страну, - сказал Маск.

- Это фашизм. Это недемократично, это несвобода, верните людям их чертову свободу, - подчеркнул изобретатель.

Бурная реакция Илона Маска последовала после того, как власти Техаса объявили об отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией COVID-19. Решение штата привело главу Tesla в восторг. Он выдвинул лозунг «Free America Now» («Сделаем Америку свободной сейчас» - ред.).

Маск выступил за снятие ограничительных мер и при этом соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

Кроме того, предприниматель пожаловался, что компания Tesla не может возобновить свое производство в Калифорнии из-за ограничений, и назвал ситуацию с пандемией «серьезным риском» для бизнеса. С 11 апреля на всей территории США введен режим крупного бедствия.