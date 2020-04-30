2020-04-30T13:50:09+03:00
В мире

«Верните людям их чертову свободу»: Илон Маск назвал карантин фашистским

Американский предприниматель призвал снять все ограничения
Мария БЕРК
Поделиться:
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск.Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в США, уже привели к масштабным протестам. В некоторых штатах власти объявили, что вне зависимости от решения Белого дома начнут в ближайшее время медленно снимать запретительные меры.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск выступил против призывов властей оставаться дома. Он назвал карантинный режим «фашистским».

- Я бы назвал это насильственным заключением людей в их домах. На мой взгляд, это нарушает все конституционные права и свободы людей. Это ужасно и неправильно. Это подрывает основу того, ради чего все эти люди приехали в Америку или построили эту страну, - сказал Маск.

- Это фашизм. Это недемократично, это несвобода, верните людям их чертову свободу, - подчеркнул изобретатель.

Бурная реакция Илона Маска последовала после того, как власти Техаса объявили об отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией COVID-19. Решение штата привело главу Tesla в восторг. Он выдвинул лозунг «Free America Now» («Сделаем Америку свободной сейчас» - ред.).

Маск выступил за снятие ограничительных мер и при этом соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

Кроме того, предприниматель пожаловался, что компания Tesla не может возобновить свое производство в Калифорнии из-за ограничений, и назвал ситуацию с пандемией «серьезным риском» для бизнеса. С 11 апреля на всей территории США введен режим крупного бедствия.

Жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом.Чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, можно просто остаться дома. А можно помочь материально, как это делают некоторые знаменитости

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Генштабе рассказали, как призывников будут проверять на коронавирус
В Китае ответили на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы: "Никакого интереса"
В ВОЗ считают, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса
Эксперты ВОЗ рассказали, спасет ли наличие антител в организме от повторного коронавируса
Генштаб: Сроки весеннего призыва никто не отменял
В Кремле рассказали, когда примут решение о выходе из самоизоляции
Песков назвал неверной трактовкой его слов возможное оказание прямой материальной помощи
Кремль заявил, что о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе речи не идет
Песков: пока далеко не время расслабляться и выходить на улицы
Эксперт объяснила, почему бизнесменам не стоит повально идти в онлайн
Харрисон Форд едва не устроит авиакатастрофу в аэропорту США
Илон Маск назвал меры по самоизоляции фашизмом и потребовал вернуть "чертову свободу"
"Неизвестно еще, что лучше": Песков оценил возможность прямой материальной помощи пострадавшим от коронавируса
В Самарскую область накануне введения масочного режима завезли более миллиона средств защиты
Кабмин выделит 577 миллионов рублей больницам для помощи пожилым гражданам
Власти выделят дополнительные деньги застрявшим за границей россиянам
QNET поддержал жителей СНГ в дни пандемии
В Росгидромете прогнозируют лето с экстремально высокими температурами
В Госдуме объяснили необходимость нулевой ставки НДС на детские товары
В Харькове задержали обнаженную невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакете
Нарколог объяснил основную опасность алкоголя в самоизоляции
Только 5,5% россиян планируют поменять локацию на майские праздники
В России провели более 3,4 миллиона тестов на коронавирус
Умер индийский актер Риши Капур: Звезда фильма "Бобби" долго лечился от рака
Парковка в Москве на майских праздниках 2020 будет бесплатной