Число заболевших коронавирусом в Москве на 19 мая 2020 года составило 146 062 человека
Москва наблюдает спад по количеству заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 3238 человек (цифра меньше, чем днем ранее - 3855 человек). Более 80% новых случаев – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 19 мая, зафиксировано 146 062 случаев COVID 2019.
- Среди новых заболевших: 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, 9% - дети до 18 лет, 5,8% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека.
- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Напомним, что в столице с 15 мая начаты ИФА-тестирования в городских поликлиниках. Якобы были очереди, однако Департамент здравоохранения оперативно провел проверку и выявил, что скопление пациентов у поликлиники №175 и филиала № 1 городской поликлиники №64 было связано с тем, что многие пришли раньше назначенного времени.
- По результатам проверки изменили график приема и увеличили промежуток времени между окнами записи, - рассказали в Департаменте здравоохранения.
В оперативном штабе напоминают, что режим самоизоляции москвичи должны соблюдать до 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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