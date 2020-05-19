Число заболевших коронавирусом в Москве на 19 мая 2020 года составило 146 062 человека

19 Май 2020 2020-05-18T20:50:09+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 19 мая 2020 года

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Москва наблюдает спад по количеству заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 3238 человек (цифра меньше, чем днем ранее - 3855 человек). Более 80% новых случаев – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 19 мая, зафиксировано 146 062 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, 9% - дети до 18 лет, 5,8% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Напомним, что в столице с 15 мая начаты ИФА-тестирования в городских поликлиниках. Якобы были очереди, однако Департамент здравоохранения оперативно провел проверку и выявил, что скопление пациентов у поликлиники №175 и филиала № 1 городской поликлиники №64 было связано с тем, что многие пришли раньше назначенного времени.

- По результатам проверки изменили график приема и увеличили промежуток времени между окнами записи, - рассказали в Департаменте здравоохранения.

В оперативном штабе напоминают, что режим самоизоляции москвичи должны соблюдать до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU