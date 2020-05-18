2020-05-18T21:46:02+03:00
Общество

Ради утиной семьи росгвардейцы перекрыли движение на Ленинском проспекте

Птицы пытались перейти дорогу, где было оживленные автомобильное движение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Птицы благополучно перешли дорогуПтицы благополучно перешли дорогуФото: Кадр видео
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Росгвардейцы перекрыли несколько полос движения на Ленинградском шоссе в Москве, чтобы утиная семья перешла дорогу.

Птицы пытались перебраться на противоположную сторону, но из-за большого количества машин сделать это не получалось. Утку, селезня и 13 утят заметил на обочине автоэкипаж сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по Москве.

Росгвардейцы закрыли своей машиной утиную семью, чтобы птицы смогли перейти дорогу. По мере передвижения уток, служебный автомобиль перекрывал то одну, то другую полосу.

Росгвардейцы помогли утиной семье перейти дорогу.

- Благодаря совместным действиям сотрудников Росгвардии и неравнодушных прохожих, утка с селезнем и тринадцать утят благополучно оказались на противоположной стороне оживленной дороги,- сообщили в ведомстве.

Происходящее сняли на телефон очевидцы, позже видео появилось в одной из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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